Ministros querem que ordem sobre X seja avaliada em plenário

Um dos objetivos do pedido é proteger a instituição e o próprio Moraes de eventuais acusações - Foto: © Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

Ao menos cinco ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) defendem que o ministro Alexandre de Moraes discuta a decisão de suspensão do X com demais magistrados no plenário da corte. A sugestão acontece após Moraes decidir suspender a rede social após a empresa não designar um representante legal no país

Um dos objetivos do pedido é proteger a instituição e o próprio Moraes de eventuais acusações de abuso de poder e dar segurança à decisão. Segundo fonte ouvida pela Folha de S. Paulo, a maioria do colegiado concorda com a suspensão da rede social e que a decisão deve ser confirmada.

Leia também

>> Veja reação dos políticos após suspensão do 'X' no Brasil

>> OAB pede que Moraes reconsidere multa para quem acessar X por VPN



O ministro estava em um evento em São Paulo ao lado de diversas autoridades quando sua ordem foi divulgada. A decisão do ministro do STF vale até que todas as ordens judiciais relacionadas à ferramenta sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicada, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional.



A partir das 0h deste sábado, 31, a rede social saiu do ar no Brasil em diversos dispositivos.