Elon Musk ataca Moraes novamente - Foto: JM Watson | AFP

O empresário Elon Musk, dono do X, voltou atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), neste domingo, 1º, após a decisão do magistrado de suspender as atividades da plataforma no Brasil.

Sem provas, Musk acusou Moraes, a quem se referiu como “falso juiz”, de interferir no processo eleitoral de 2022.

Leia também:

>> Musk dobra a aposta e chama Moraes de “falso juiz”

>> Imprensa internacional defende decisão de Moraes sobre o X

>> Bolsonaro critica bloqueio do X e aponta ‘ditadura’



“Há evidência crescentes de que um juiz falso, Alexandre, se envolveu em interferência eleitoral séria, repetida em deliberada na última eleição presidencial do Brasil. Pela lei brasileira, isso significaria até 20 anos de prisão”, disparou o empresário.

“Lamento dizer que parece que alguns ex-funcionários do Twitter foram cúmplices em ajudá-lo a fazer isso. Qualquer pessoa com exemplos ou evidências nesse sentido, por favor, responda a esta postagem”, completou.