Entenda a polêmica envolvendo música da Menina da Bota

Com agenda de shows lotada e com o crescimento das redes sociais, a Menina da Bota tem chamado atenção de quem gosta e também de quem quer apenas se aproveitar do seu sucesso.

‘Vim dançar na Roça’ é responsável pelo vídeo de mais viral de Maria José junto com a pequena cantora Belinha do forró. Porém, essa mesma canção foi alvo de ataque hacker. Segundo o portal Terra, a obra, que está legalmente registrada em nome do produtor musical Gilson Gomes, já estava disponibilizada no Spotify quando ele e outros tentaram inseri-la na plataforma.

“Tive a impressão de que é um perfil fake, gerado por inteligência artificial, fora do Brasil”, diz David Alves Ferreira, responsável pelo registro legal da música. Ele é proprietário de um estúdio que faz assessoria de direitos autorais, a AD3 Music, em Belo Horizonte. A Menina Bota, seu irmão entre outras pessoas querem derrubar o perfil FFLG no Spotify.

O dono da música se mostrou chateado com a situação. “Na hora que eu fui lançar minha música, não consegui. Estava passando por plágio, a música é minha”, reclama Gilson Gomes, o Gilson G7, de Angelândia (MG).

