"Temos provas para condenação", afirma advogado da família de Aisha

O advogado da família de Aisha Vitória destacou, na manhã desta segunda-feira, 9, que possui evidências suficientes para que Joseilson Souza da Silva seja condenado e que pegue uma pena alta. O julgamento do acusado de abusar sexualmente e assassinar a criança de 8 anos, no dia 25 de julho, está previsto para acontecer nesta segunda, no Forum Criminal de Salvador, em Sussuarana.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Gabriel Cortes afirmou que as provas comprovam a ocorrência de estupro. "Nós temos diversas provas como as testemunhas, que são claras ao afirmar a autoria do acusado. A materialidade também está comprovada no laudo necroscópico. E, além disso, as outras decisões periciais comprovam o estupro. Então, provas temos suficiente para a condenação", disse.



O jurista também explicou que as versões de ambos os lados serão ouvidas novamente na audiência desta manhã e a expectativa é que, após o processo judicial, Joseilson receba uma pena severa.

"Nessa audiência ouviremos as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa. Haverá um novo interrogatório do acusado. Nós esperamos que todos os elementos colhidos no inquérito policial sejam hoje ratificados, confirmados em juízo, para que o juiz possa submeter o acusado ao Tribunal do Júri, onde ele certamente será condenado. Diante dos depoimentos que teremos hoje, e também na sessão de julgamentos perante o Tribunal Popular, a pena dele será definida e com certeza será alta. A previsão é de acima de 40 anos", finalizou.