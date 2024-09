DNA de sêmen confirma vizinho como suspeito de matar Aisha

Vizinho da família admitiu a autoria do crime - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE e Reprodução | Redes Sociais

Toda a população do bairro de Pernambués, em Salvador, foi mobilizada no último dia 23 de julho, após o corpo de Aisha Vitória ser encontrado jogado em um aglomerado de sacos de material de construção.

A investigação apontou que o sêmen exposto na vítima, de 8 anos, é similar ao material genético que Joseilson Sousa Cruz forneceu.

Confissão

O vizinho da família admitiu a autoria do crime, em depoimento à Polícia Civil. Para atrair a garota, ele citou uma boneca. Na casa do suspeito, um par de sandálias da vítima também foi encontrado.

Relembre o caso

Aisha foi encontrada morta, em cima de um saco plástico, na manhã do dia 23 de julho na Travessa São Jorge, no bairro de Pernambués. A menina estava desaparecida desde as 17h de segunda-feiram 22.

O corpo dela foi encontrado por volta das 4h, a cerca de 30 metros da casa onde ela morava com os pais e quatro irmãos. Aisha Vitória tinha marcas roxas nas pernas, costas, estava deitado de barriga para baixo e com a mão direita para trás.

Horas depois, o vizinho foi preso suspeito de cometer o crime. A polícia disse que ele usava boneca para atrair crianças.