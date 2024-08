Caso Aisha: assassino confesso confirma ter estuprado menina

Aisha Vitória foi morta aos 8 anos de idade - Foto: Arquivo Pessoal

O homem preso pelo assassinato da menina Aisha Vitória, ocorrida entre a noite de segunda-feira, 22, e a madrugada de terça, 23, no bairro de Pernambués, em Salvador, confirmou em depoimento à polícia que estuprou a menina. Através de nota, a Polícia Civil informou ainda que o homem, identificado como Joseilson Souza da Silva, de 43 anos, contou que estrangulou a pequena Aisha, de oito anos.

Leia Mais

>>> Aos prantos, pai de Aysha desabafa: "Apegado na justiça divina"

>>> “Matei porque quis”, declarou assassino de Aisha Vitória

>>> Aos prantos, pai de Aisha desabafa: "Apegado na justiça divina"

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) solicitou à Justiça a prisão preventiva de Joseilson. A corporação destacou também que, em 2015, o homem foi preso em São Gonçalo dos Campos, pela prática de crime sexual contra uma criança de sete anos.



Com relação à investigação do crime contra Aisha, a Polícia Civil ressaltou que sete pessoas, entre vizinhos e familiares da vítima, foram ouvidas no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Informou ainda que solicitou a inclusão do material genético do autor no Banco Nacional de Perfis Genéticos, e que a pesquisa da amostra vai contribuir com a conclusão do caso.



“Matei porque quis”

Aisha foi morta perto da sua própria casa | Foto: Reprodução | Leo Moreira | Ag. A TARDE

O pai de Aisha, Rogério Gomes da Silva, contou em entrevista que questionou o assassino confesso o motivo dele ter matado a menina. Ainda segundo o pai de Aisha, o homem respondeu: “Matei porque quis”.



A fala de Rogério se deu durante o sepultamento da menina, realizado na manhã desta quarta-feira, 24, no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, que fica localizado na Ladeira Quinta dos Lázaros, no bairro da Baixa de Quintas.

Visivelmente abatido, Rogério Gomes precisou ser amparado por amigos e familiare que foram dar o último adeus a Aisha.



"Não tem palavras para expressar a dor da perda de uma criança. Não é apenas uma filha, é uma criança. Ela não foi a primeira e nem a única. Infelizmente a justiça do homem é falha, mas estou apegado com a justiça divina. Essa eu sei que não falha. Até então, só posso dizer isso", disse Rogério ao Portal A TARDE.



Relembre o caso



Aysha Vitória teria desaparecido por volta das 17h de segunda-feira, 22, e a família registrou queixa do caso. Por volta das 4h40 da madrugada desta terça, o corpo dela foi encontrado a cerca de 10 metros da casa da família. Na casa do homem que confessou o crime, foram encontrados um par de sandálias e uma boneca que pertenciam a Aysha.



Após ser encontrado Josenilson da Silva foi alvo de tentativa de linchamento por parte dos moradores dárea, no entanto a polícia conseguiu cointer a multidão e prendeu o homem em flagrante. Ele foi levado ao departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso.