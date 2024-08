“Matei porque quis”, declarou assassino de Aisha Vitória

Aisha Vitória foi morta aos 8 anos de idade - Foto: Arquivo Pessoal

A menina Aisha Vitória, que foi encontrada morta na terça-feira, 23, após ter seu corpo abandonado na rua da sua casa no bairro de Pernambués em Salvador, foi sepultada nesta quarta-feira, 24. Na ocasião, o pai da criança, Rogério Gomes da Silva, contou o que o assassino confesso de Aisha falou a ele.

“Matei porque quis”, disse Joseilson Souza da Silva após ser questionado sobre o crime pelo pai de Aisha. O relato do pai foi feito em entrevista à TV Bahia.

Visivelmente abatido, Rogério Gomes precisou ser amparado por amigos e familiares que marcaram presença no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, que fica localizado na Ladeira Quinta dos Lázaros, no bairro da Baixa de Quintas.



"Não tem palavras para expressar a dor da perda de uma criança. Não é apenas uma filha, é uma criança. Ela não foi a primeira e nem a única. Infelizmente a justiça do homem é falha, mas estou apegado com a justiça divina. Essa eu sei que não falha. Até então, só posso dizer isso", disse Rogério ao Portal A TARDE.