Vizinho confessa assassinato de criança em Pernambués

A pequena Aisha Vitória, de 8 anos, encontrada morta próxima de casa nesta terça-feira, 23, no bairro de Pernambués, em Salvador, pode ter sido morta por um vizinho da família. O homem, identificado como Joseilson Souza da Silva, de 43 anos, foi detido por policiais civis dentro de casa, no final da manhã desta segunda-feira, 23, e de acordo com informações preliminares, ele confessou a prática do crime de homicídio.

Ainda segundo informações de policiais civis, foi encontrada a boneca da criança atrás da geladeira dentro do imóvel que o homem morava. Além do brinquedo, policiais encontraram um par de sandália em cima do telhado do imóvel. Ele morava no local há cerca de três meses em uma casa alugada.

Outros vizinhos informaram que o homem abordava outras crianças na Travessa São Jorge. Em entrevista à Rede Bahia, uma vizinha informou que ele deu R$ 50 para filha dela de 14 anos, mas ela devolveu o dinheiro e pediu para o homem nunca mais fazer esse tipo de ação.



O flagranteado foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde está sendo interrogado. Os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão auxiliar no esclarecimento da causa da morte. Equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) participaram da ação.