Criança teria sido torturada antes de ser morta em Pernambués

Aysha Vitória foi morta aos 8 anos de idade - Foto: Arquivo Pessoal

A criança encontrada morta nesta terça-feira, 23, no bairro de Pernambués, estava desparecida desde às 17h de segunda-feira, 22, após sair em direção a casa da avó.

Segundo familiares, o corpo de Aisha Vitória, de 8 anos, foi deixado a cerca de 10 metros da residência em que morava na Avenida São Paulo, por volta das 4h40 da madrugada. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou os depoimentos e não descarta nenhuma linha de investigação.

A tia de Aisha revelou que foi até a delegacia denunciar o desaparecimento da criança, horas depois de já ter distribuído fotos da menina pela região. Quando cessou as buscas, foi alertada pela cunhada sobre o corpo deixado quase na porta de casa.

Polícia iniciou as investigações | Foto: Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE

Ainda de acordo com a tia, o corpo de Aisha foi abandonado em cima de sacos de areia que estavam no local, de bruços e com hematomas na lombar, que levanta a possibilidade de que ela tenha sido torturada antes de ter sido morta.

"Acredito que foi alguém conhecido. Esperaram a gente sair da rua para abandonar o corpinho dela. Estava com o pescoço mole, as mãos roxas e amarradas para trás. Muita maldade, muita crueldade. Quem fez tal monstruosidade?", questionou.