Aos prantos, pai de Aisha desabafa: "Apegado na justiça divina"

Rogério Gomes precisou ser amparado por amigos e familiares - Foto: Osvaldo Barreto | Ag, A TARDE

Rogério Gomes da Silva, pai da menina Aisha Vitória, encontrada morta na manhã de terça-feira, 23, no bairro de Pernambués, em Salvador, desabafou durante a cerimônia de sepultamento da criança de apenas 8 anos.

Muito abalado, Rogério conversou com a equipe do Portal A TARDE, mas não conseguiu conter as lagrimas. Segundo ele, a dor pela perda é muito grande e acredita que a justiça de Deus será feita contra o autor do crime.

"Não tem palavras para expressar a dor da perda de uma criança. Não é apenas uma filha, é uma criança. Ela não foi a primeira e nem a única. Infelizmente a justiça do homem é falha, mas estou apegado com a justiça divina. Essa eu sei que não falha. Até então, só posso dizer isso", disse Rogério.

Visivelmente abatido, Rogério Gomes precisou ser amparado por amigos e familiares que marcaram presença no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, que fica localizado na Ladeira Quinta dos Lázaros, no bairro da Baixa de Quintas.

O autor do crime foi identificado como Joseilson Souza da Silva, de 43 anos, que seria vizinho da menina e também teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ele confessou o crime e foi preso.