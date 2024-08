Protesto queima objetos e fecha trânsito após morte da menina Aysha

- Foto: Reprodução/Redes sociais

Um protesto interrompeu o tráfego de veículos na Av. Paralela, em trecho do bairro de Pernambués, sentido rodoviária, por volta das 16h da tarde desta terça-feira, 22.

Os manifestantes queimaram objetos na pista e interromperam o trânsito em toda a extensão da via. Um grande engarrafamento se formou no local. Veja vídeo abaixo:

Informações de pessoas no local dão conta que o protesto seria por causa da morte da pequena Aysha Vitória, de 8 anos. Ela tinha sumido na segunda-feira, 22, e foi encontrada morta, perto da casa onde morava, na madrugada desta terça. Um vizinho da família foi preso e teria confessado o crime.

Em nota, A Transalvador informou que a manifestação foi encerrada momentos depois. Uma equipe do órgão e policiais militares foi até o local. Uma viatura do Corpo de Bombeiros também foi encaminhada ao local do protesto. Além disso, Limpurb foi acionada para limpar a via.

CONFIRA AS NOTÍCIAS DO CASO AYSHA VITÓRIA

- Com sinais de violência, criança de 8 anos é encontrada morta em Salvador

- Criança teria sido torturada antes de ser morta em Pernambués

- "Quem fez tal monstruosidade?", questiona tia de criança morta em Pernambués

- Família de Aysha Vitória acredita que crime foi cometido por "conhecido"

- Vizinho confessa assassinato de criança em Pernambués

- Caso Aysha: veja o momento que assassino chega ao DHPP

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

| Foto: Felipe Sena / Ag. A TARDE

| Foto: Felipe Sena / Ag. A TARDE

| Foto: Felipe Sena / Ag. A TARDE

| Foto: Felipe Sena / Ag. A TARDE