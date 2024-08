Caso Aysha: veja o momento que assassino chega ao DHPP

Homem foi apresentado no DHPP - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Investigadores da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) prenderam em flagrante o autor da morte de Aysha Vitória Santos da Silva, de 8 anos, cujo corpo foi encontrado na Travessa São Jorge, no bairro de Pernambués, na madrugada desta terça-feira, 23.

A equipe do Portal A TARDE flagou o exato momento em que o homem, identificado como Joseilson Souza da Silva, de 43 anos, chegou na sede do Departamento de Proteção à Pessoa, na manhã desta terça-feira, 23. Ele agora será interrogado.

O suspeito, que confessou a autoria do crime, foi preso na manhã de hoje no mesmo endereço onde o corpo foi encontrado. Na casa do homem, os policiais localizaram uma boneca e um par de sandálias da vítima.



Os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão auxiliar no esclarecimento da causa da morte. Equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) participaram da ação.