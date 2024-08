Justiça decreta prisão preventiva de assassino de Aisha Vitória

Joseilson Souza da Silva sendo conduzido pela polícia - Foto: Leo Moreira/Ag. A TARDE

A Justiça baiana decretou a prisão preventiva de Joseilson Souza da Silva, de 43 anos, o homem preso em flagrante na última terça-feira, 23, após confessar ter assassinado a pequena Aisha Vitória Santos da Silva, de apenas 8 anos. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

A audiência de custódia aconteceu na manhã desta quinta-feira, 25, na Vara de Custódia de Salvador. O suspeito chegou por volta das 9h, escoltado pela polícia, que usou uma entrada alternativa para evitar que ele fosse linchado pela população que estava no local aguardando sua chegada. A audiência durou pouco mais de meia hora. A equipe de reportagem do Portal A TARDE flagrou a saída do custodiado.

Os pais, Rosangela e Rogério Gomes da Silva, também estiveram no local para acompanhar a audiência. A mãe, inclusive, passou mal e desmaiou na saída.



O advogado da família de Aisha Vitória, Gabriel Cortês, sobre a crueldade do crime que abalou a população baiana. "Um caso macabro e cruel que causa revolta na população inteira. Um homem que estuprou, assassinou cruelmente uma menina de 8 anos, cujos familiares estão enlutados e estamos todos estupefatos".

Corpo de Aisha foi encontrado próximo a casa dos pais | Foto: Reprodução

CRONOLOGIA DO CRIME CONTRA AISHA VITÓRIA, SEGUNDO A CONFISSÃO DO SUSPEITO:

👉 16H30 DE SEGUNDA-FEIRA (22) - JOSEILSON APROVEITOU QUE AISHA BRINCAVA SOZINHA PARA CHAMÁ-LA ATÉ A CASA DELE. COMO A MENINA NÃO ACEITOU, ELE "TAPOU A BOCA" DELA E A PUXOU À FORÇA;

👉 DENTRO DO IMÓVEL, USOU UMA BONECA FURTADA DE OUTRA CRIANÇA PARA ACALMAR A MENINA E EVITAR QUE ELA GRITASSE POR SOCORRO; DEPOIS DISSO, ELE ABUSOU SEXUALMENTE DA CRIANÇA E A ESTRANGULOU "PARA QUE ELA PERDESSE A CONSCIÊNCIA";

👉 18H - ELE DISSE QUE, NESSE HORÁRIO, A CRIANÇA AINDA ESTAVA VIVA, PORÉM DESACORDADA, E NOTOU FAMILIARES E VIZINHOS PROCURANDO POR ELA;

👉 19H - DECIDIU MATAR A MENINA POR ENTENDER QUE, SE A LIBERTASSE, "SERIA DESCOBERTO";

👉 JOSEILSON A ESTRANGULOU ATÉ A MORTE E, AO LONGO DA NOITE, LIMPOU VESTÍGIOS DO CRIME E PLANEJOU COMO ABANDONAR O CORPO;

👉 3H30 DE TERÇA-FEIRA (23) - AO PERCEBER QUE AS BUSCAS TINHAM SIDO INTERROMPIDAS, SAIU E DEIXOU O CORPO EM UM BECO, EM CIMA DE SACOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PRÓXIMO À RUA ONDE MORA;

👉 DE VOLTA À RESIDÊNCIA, PERCEBEU QUE SE ESQUECEU DE PEGAR OS CHINELOS DA GAROTA E OS ATIROU NO TELHADO DA VIZINHA PARA OCULTAR PROVAS. FEZ O MESMO COM A BONECA, ESCONDENDO-A ATRÁS DA GELADEIRA;

👉 EM SEGUIDA, TOMOU BANHO E DORMIU NO MESMO COLCHÃO EM A GAROTA FOI MORTA;

👉 PELA MANHÃ, ACORDOU COM GRITOS DOS PAIS DE AISHA, NO MOMENTO EM QUE ENCONTRARAM O CORPO DELA;

👉 NO MESMO DIA, JOSEILSON FOI PRESO APÓS A POLÍCIA ENCONTRAR OBJETOS DE AISHA NA CASA DELE;

👉 NA QUINTA-FEIRA, 25, O SUSPEITO PASSOU POR AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E TEVE A PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRVENTIVA.