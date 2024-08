"Ele está condenado por dentro", dispara tio de Aisha sobre assassino

Edson Brito, tio da garotinha, clamou por justiça contra o acusado - Foto: Osvaldo Barreto / Ag. A TARDE

O velório da pequena Aisha Vitória, de oito anos, foi tomado pelas lágrimas de tristeza e pedidos de justiça vindo dos familiares da menina, na manhã desta quarta-feira, 24. A criança foi encontrada morta na terça-feira, 23, em Pernambués, Salvador.

Em conversa com o Grupo A TARDE, o tio da garota, Edson Brito, clamou para que a justiça seja feita contra o acusado Joseilson Souza da Silva, de 43 anos. Ele, que confessou o homicídio, está à disposição da audiência de custódia.

"Na verdade, essa audiência de custódia não deveria nem existir, era para ir direto pra cadeia já, mas infelizmente a lei dos homens não é a lei de Deus, mas esperamos que ele vai ser condenado. Na verdade, ele já é condenado por ele mesmo, ele já está condenado por dentro pelo resto da vida dele, por ele fazer isso com a criança", disse o homem.

Leia Mais



>>> Aos prantos, pai de Aysha desabafa: "Apegado na justiça divina"

>>> Corpo da menina Aysha Vitória será enterrado nesta quarta

>>> Protesto queima objetos e fecha trânsito após morte da menina Aysha

Tomado pela tristeza da perda, Edson se emocionou ao lembrar de Aisha e contou que a morte da pequena mexeu profundamente com a filha dele também. "Era uma menina meiga, maravilhosa, ingênua, uma criança indefesa, amiga de minha filha, ficavam brincando o tempo todo. Foi comovente minha filha pedindo pra ver o rostinho dela pela última vez. Minha filha sentiu muito, isso é muito doloroso pra gente", relatou.

O corpo da menina foi velado na manhã desta quarta-feira no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, localizado na Ladeira Quinta dos Lázaros, no bairro da Baixa de Quintas.