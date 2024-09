Acusado de assassinar Aisha Vitória deve ser julgado nesta segunda

Após investigações das autoridades, uma boneca e um par de sandálias da vítima foram encontrados na casa do vizinho Joseilson Souza da Silva - Foto: Leo Moreira / Ag. A TARDE | Reprodução / Redes Sociais

Após pouco mais de um mês da morte da menina Aisha Vitória, de 8 anos, o homem acusado do assassinato, Joseilson Souza da Silva, de 43 anos, deve ser julgado nesta segunda-feira, 9. O processo começa às 10h, na 1ª Vara do Tribunal do Júri, em Sussuarana.

Ele havia recebido prisão preventiva após passar por audiência de custódia no dia 25 de julho e tinha o julgamento previsto para o dia 24 deste mês. Porém, a sessão foi antecipada para a data de hoje.



Relembre o caso

Moradora do bairro Pernambués, em Salvador, a criancinha de 8 anos, Aisha Vitória, foi encontrada morta a poucos metros de casa, em cima de sacos de material de construção, com os pés e mãos amarrados na manhã do dia 23 de julho.

Após investigações das autoridades, uma boneca e um par de sandálias da vítima foram encontrados na casa do vizinho Joseilson Souza da Silva. Ele foi preso e levado para interrogatório no DHPP, recebendo prisão preventiva dois dias depois.