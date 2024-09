Vitória vence, afunda o Atlético-GO e ganha fôlego na briga contra o Z-4

Alerrandro comemora primeiro gol do Vitória abraçado com Gustavo Silva, autor da assistência - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A espera foi de quatro jogos, mas o Vitória voltou a vencer no Brasileirão e ganhou fôlego na briga contra o rebaixamento. Em briga direta dentro do Z-4 na tarde deste sábado, 14, o Leão venceu o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, com gols de Alerrandro e Matheusinho. O duelo foi válido pela 26ª rodada.

O resultado positivo não tirou o Vitória da zona de rebaixamento, mas os três pontos foram importantes para que o Leão, ao menos, se reaproximasse das equipes que estão à frente na tabela.

O próximo compromisso do Vitória é contra o Juventude e está marcado para as 16h de sábado, 21, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Barradão.

O jogo

Com uma marcação alta e preparado para explorar os contra-ataques, o time comandado por Thiago Carpini teve menos posse de bola, mas levou a melhor nos primeiros 45 minutos. Logo aos 12 minutos, Gustavo Silva puxou contra-ataque pelo lado direito, invadiu a área e cruzou rasteiro para Alerrandro abrir o placar e deixar o Leão em vantagem.

O Atlético-GO até cresceu após sofrer o gol, mas só ameaçou o Vitória na reta final do primeiro tempo, quando Rhaldney soltou uma bomba de fora da área e Lucas Arcanjo voou no canto esquerdo para fazer uma defesa importante.

Em desvantagem no placar, o Atlético-GO voltou do intervalo com maior intensidade e levou perigo ao Vitória nos primeiros minutos. Entretanto, o Leão conseguiu se defender bem e aproveitou um bom contra-ataque para ‘matar’ a partida.

Janderson partiu com a bola dominada e lançou Matheusinho no lado direito de ataque. O ‘menor dos Matheus’ invadiu a grande área, levou para o pé esquerdo e finalizou com precisão, no canto direito do goleiro Ronaldo, que nada pôde fazer. Foi apenas a terceira vitória fora de casa do Rubro-Negro baiano neste Brasileirão.