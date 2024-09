Ex-Vitória é afastado do Goiás por "atitude inadmissível", diz diretor

Mateus Gonçalves ao lado de Lucas Adrino - Foto: Rosiron Rodrigues | EC Goiás

Um dos grandes nomes do título do Campeonato Baiano do Vitória, Mateus Gonçalves foi transferido para o Goiás após a chegada do treinador Thiago Carpini, que não contava com o atleta no elenco. Entretanto, após 10 partidas, o atacante também não deve vestir mais a camisa do esmeraldino após uma "infração inadmissível", como descreveu Lucas Adrino, Diretor de Futebol da equipe.

Em coletiva de imprensa após a vitória sobre o Avaí nesta sexta-feira, 13, pela 25ª rodada da Série B, o profissional foi questionado sobre o afastamento do atleta. Em fala, Adrino revelou que o clube busca rescindir com o Mateus Gonçalves, destacando a falta de compromisso do mesmo com o elenco.

"O Mateus cometeu uma atitude, uma infração, que é inadmissível no futebol. O compromisso com o Goiás tem que ser acima de qualquer coisa e isso faltou. Faltou compromisso com os companheiros, comigo, com o Mancini, com a comissão técnica, com os torcedores. Eu venho buscando com o corpo jurídico do Goiás a melhor situação para que o atleta possa buscar um novo caminho na carreira dele, porque tem coisas na vida que são inegociáveis", disse o Diretor.

O motivo em questão, seria a presença do jogador em uma festa no interior goiano quando, na verdade, ele havia sido dispensado dos treinos por alegar uma virose. A notícia não foi bem vista pelo interno do Goiás, ocasionado no desligamento do atacante.

No Vitória, apesar de ter sido um dos principais nomes do título baiano, Mateus Gonçalves foi dispensado após a chegada de Carpini, que deu a entender que o atleta não compactuava com o bom ambiente.

"Eu entendi que, neste momento, o Matheus não seria de tanta utilidade. E talvez por não entender e não respeitar o processo, priorizamos o bom ambiente. Isso eu não abro mão", disse o atual treinador do Leão.