Atlético-GO x Vitória: saiba onde assistir e provável escalação

Jogadores do Vitória reunidos - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na briga contra o rebaixamento, o Vitória entra em campo neste sábado, 14, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A contra o Atlético-Go, lanterna da competição. No estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Leão entra em campo às 16h, podendo contar com um dos principais nomes do elenco para quebrar um jejum de quatro jogos.

Apesar de enfrentar uma equipe que só somou 18 pontos e venceu apenas quatro partidas, a missão de voltar com os três pontos não será tão simples. Contra o Dragão, o rubro-negro não vence há sete anos, desde a 12ª rodada do Brasileirão de 2017. Na ocasião, jogando fora de casa, o Vitória aplicou um placar de 2x1, com gols de André Lima e Uillian Correia.

Para lutar pelos três pontos, o treinador Thiago Carpini poderá contar com o meia Matheuzinho, que sofreu uma lesão na posterior da coxa no dia 25 de agosto e não atuou na derrota diante do Vasco, na 25ª rodada.

Veja provável escalação:

Lucas Arcanjo; Lucas Esteves, Wagner Leonardo, Neris, Raul Caceres; Luan Santos, Machado, William Oliveira; Osvaldo, Matheusinho e Alerrandro.

Em caso de resultado positivo, o Leão vai a 25 pontos, mantendo-se na zona de rebaixamento, mas encostando no Fluminense, primeira equipe fora do Z-4. Além disso, também poderá ultrapassar o Corinthians, que tem 25 pontos, mas uma vitória a menos.

Ficha técnica:

Atlético-Go x Vitória

Horário: 16h

Local: Antônio Accioly, Goiânia

Onde assistir: Premiere