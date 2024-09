Bahia x Atlético-MG: saiba onde assistir e provável escalação

Jogadores do Bahia comemorando - Foto: Rafael Rodrigues

Na busca pela confiança nas competições nacionais, o Bahia entra em campo neste domingo, 15, contra o Atlético-MG, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Após a eliminação na Copa do Brasil, esta é a chance do Esquadrão voltar a alegrar o seu torcedor, podendo voltar ao G-5 da competição. O duelo será na Arena Fonte Nova, com início previsto para às 18h30.

O Galo, por sua vez, vive um momento de mais alegrias, com a classificação às semifinais da Copa do Brasil e vindo de uma vitória na 25ª rodada do Brasileirão. Na última vez que entrou em campo, o Tricolor não somou pontos, já que foi derrotado pelo Bragantino, fora de casa, pelo placar de 2x1.

O retrospecto recente do Bahia diante do Atlético é favorável, com um empate e um triunfo que ficou marcado na mente dos torcedores. Na 38ª rodada da Série A de 2023, o Esquadrão goleou o Galo pelo placar de 4x1, garantindo a permanência na elite.

Provável escalação:

Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly; Thaciano e Everaldo.

Em caso de um placar favorável, o Bahia já garante, ao menos, uma posição acima, já que São Paulo, 6º colocado, e Cruzeiro, 5º colocado, se enfrentam na rodada. Em um possível empate entre as equipes, o tricolor poderá até mesmo ir à 5ª posição, empatando nos pontos, vitórias e passando pelo saldo de gols ou, se necessário, gols marcados.

Ficha técnica:

Bahia x Atlético-Mg

Horário: 18h30

Local: Arena Fonte Nova

Onde assistir: Premiere