Com gol sofrido no fim, Bahia perde para o Bragantino no Brasileirão

Thaciano deixou o campo ainda no primeiro tempo após sofrer uma pancada no joelho - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

De olho na retomada da vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro, o Bahia encarou a difícil missão de superar o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, onde o Esquadrão jamais venceu em toda sua história. Na noite deste domingo, 1, a escrita foi mantida e o Tricolor de Aço foi derrotado por 2 a 1 pelo Massa Bruta, que marcou o gol da vitória no final do jogo.

Primeiro tempo

Com apenas 20 segundos de jogo, o Bahia criou uma grande oportunidade de tirar o zero do placar. Após a saída de bola, Thaciano inverteu o jogo e achou Everaldo livre no lado direito da entrada da área defendida pelo Massa Bruta. O camisa 9 tricolor dominou, ajeitou e encheu o pé, mas acabou parando na defesa do goleiro Cleiton.

Já aos 9 minutos da primeira etapa, foi a vez da equipe mandante assustar. Em descida rápida pelo lado esquerdo, Helinho cortou para dentro e mandou a bola no travessão, deixando Marcos Felipe paralisado no lance. Após um bom começo da equipe azul, vermelha e branca, o Bragantino passou a ser melhor no jogo, e aos 16 minutos chegou a balançar as redes com Jadsom Silva, mas teve o gol anulado após confirmação do impedimento de Eduardo Sasha.

Depois de uma série de alternâncias no comando do jogo, Bahia e Bragantino passaram a fazer um duelo muito parelho após a saída de Helinho, que deixou o campo sentindo uma lesão na panturrilha. Rogério Ceni também mexeu no time, tirando Thaciano, que sofreu uma pancada no joelho, e colocando Ademir na partida.

Leia mais:

>> Desvantagem do Bahia em mata-mata: histórico revela desafios

>> Liverpool vence United em Old Trafford; Chelsea e Tottenham tropeçam



Segundo tempo

Já na etapa final, o Tricolor de Aço teve boa chance de abrir o placar após cabeceio de Gabriel Xavier. No rebote de um escanteio a favor do Bahia, a bola voltou para Juba, que de primeira, mandou para dentro da área, onde o zagueiro subiu mais alto que todo mundo para testar a bola para o fundo da rede, mas o goleiro Cleiton estava ligado e espalmou para um novo escanteio.

Assim como no jogo contra o Flamengo, o Bahia mais uma vez sofreu com a bola aérea defensiva. Por volta dos 20 minutos do segundo tempo, após uma belíssima cobrança de falta, Douglas Mendes subiu praticamente sozinho e abriu o placar do jogo. 1 a 0 Bragantino.

Depois do gol, o Esquadrão partiu para cima e Ceni mexeu no time em atacado, colocando Ratão, Lucho e De Pena no jogo. No entanto, o empate veio dos pés de Luciano Juba, que aproveitou uma sobra de bola no lado esquerdo da grande área e mandou a bola para o fundo do gol adversário. Na sequência, em bom contra-ataque articulado pelo tricolor, Ratão mandou uma bomba no gol para uma grande defesa de Cleiton.

Com o empate no placar, a partida passou a ficar muito movimentada, e aos 33 minutos de jogo, uma bola no travessão da meta defendida por Marcos Felipe assustou a torcida azul, vermelha e branca presente no estádio. Mesmo lá e cá, Bahia e Bragantino não conseguiram criar chances reais de gol, até que aos 50 minutos do segundo tempo, Gustavinho fez um golaço da entrada da área, garantindo a vitória da equipe mandante.

Próximo jogo

O Futebol brasileiro agora fará uma pequena pausa para a Data Fifa e o Esquadrão agora só volta à campo no dia 12 de setembo, quando decide a vaga na semifinal da Copa do Brasil no Maracanã, contra o Flamengo, às 21h45.