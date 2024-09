Liverpool vence United em Old Trafford; Chelsea e Tottenham tropeçam

Luis Díaz comemora gol do Liverpool sobre o Manchester United - Foto: Paul Ellis | AFP

O Liverpool venceu com autoridade o Manchester United em Old Trafford por 3 a 0 neste domingo, 1º, para dividir a liderança do Campeonato Inglês com o Manchester City. Com a vitória, o novo técnico dos 'Reds', Arne Slot, mantém 100% de aproveitamento à frente da equipe, com três vitórias em três jogos, sem sofrer um único gol.

Tanto Liverpool quanto City têm dois pontos a mais que Arsenal e Brighton, que empataram em 1 a 1 no sábado, e que o Newcastle, que mais cedo bateu o Tottenham por 2 a 1. Para o United, por outro lado, a temporada 2024/2025 começou da pior maneira, com duas derrotas que deixam o time do técnico Erik ten Hag na 14ª colocação na tabela.

Chelsea tropeça com Crystal Palace

Mais cedo, o Chelsea deixou dois pontos escaparem em Stamford Bridge ao ficar no empate em 1 a 1 com o Crystal Palace. Em Londres, os 'Blues' tiveram o terceiro resultado diferente neste início de temporada, depois da derrota diante do Manchester City (2 a 0) e da vitória sobre o Wolverhampton (6 a 2).

O centroavante senegalês Nicolas Jackson abriu o placar no primeiro tempo, aos 25, para o Chelsea, que dominou a partida, mas foi impreciso, o que acabou custando o empate no início do segundo tempo, com o Palace marcando com o meia-atacante inglês Eberechi Eze, aos 9. Na tabela, o Chelsea fica na 11ª colocação com quatro pontos, logo atrás do Tottenham (10º), derrotado em sua visita ao Newcastle, invicto neste início de temporada.

Bruno Guimarães, meia do Newcastle | Foto: Andy Buchanan | AFP

Harvey Barnes colocou os anfitriões na frente no primeiro tempo, aos 37, mas os 'Spurs' conseguiram o empate depois do intervalo com um gol contra do zagueiro Dan Burn, aos 11. Na reta final da partida, aos 33, o sueco Alexander Isak deu a vitória ao Newcastle, que fica na quinta posição com os mesmos sete pontos de Brighton (3º) e Arsenal (4º).