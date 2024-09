Fórmula 1: Leclerc vence GP de Monza e enlouquece torcedores italianos

- Foto: Reprodução/Site da Fórmula 1

Charles Leclerc conquistou a vitória no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, disputado neste domingo, 1, no circuito de Monza. O piloto da Ferrari contou com estratégia diferente e ritmo forte de corrida para vencer a disputa e enlouquecer a fanática torcida italiana.

Os pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris largaram na primeira fila, mas terminaram em segundo e terceiro, respectivamente. Carlos Sainz (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes) ficaram com a quarta e quinta colocações, enquanto à Red Bull, em dia desastroso, sobraram o sexto e oitavo lugares, com Max Verstappen e Sergio Perez.



Desta vez, até que Norris, o pole position, largou bem e assegurou a primeira posição, no entanto, ainda na primeira volta, foi ultrapassado pelo companheiro de equipe e por Charles Leclerc.



Na primeira rodada de pit stops, a Mclaren se deu bem sobre a Ferrari e conseguiu colocar Lando Norris à frente de Leclerc na corrida. A dupla da McLaren, entretanto, precisou fazer uma segunda parada nos boxes, e Leclerc e Sainz assumiram, respectivamente, as duas primeiras posições.



Posteriormente, o piloto espanhol, que se despede da Ferrari após esta temporada, foi ultrapassado por Piastri e Norris. As quatro primeiras posições se mantiveram desta forma até o final.

