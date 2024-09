F1: Mercedes anuncia jovem de 18 anos no lugar de Lewis Hamilton

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Cerca de oito meses após o anúncio da transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari, a partir de 2025, a Mercedes confirmou neste sábado, 31, que a vaga deixada pelo heptacampeão mundial de Fórmula 1 será ocupada pelo italiano Kimi Antonelli, de 18 anos recém completados em 25 de agosto.



Através das redes sociais, a equipe alemã anunciou a dupla de pilotos para a próxima temporada.



“Nossa dupla de pilotos para 2025 confirmada. Kimi Antonelli correrá ao lado de George Russell na próxima temporada”, disse a postagem da Mercedes.

Kimi Antonelli atualmente é piloto da Prema na F2. Ele já participou do primeiro treino livre do GP de Monza, na última sexta-feira, 31. O tempo de pista foi curto, no entanto, já que ele bateu, após marcar uma das voltas mais rápidas da sessão.