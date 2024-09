Raphinha brilha com hat-trick e Barcelona goleia Valladolid

Brasileiro comanda goleada do Barcelona - Foto: Josep Lago | AFP

O jogador Raphinha brilhou no Camp Nou e comandou, com um hat-trick (três gols), a goleada do Barcelona contra o Real Valladolid por 7 a 0, pelo Campeonato Espanhol, neste sábado, 31.

O Barcelona começou pressionando com Raphinha, Olmo, Lamine Yamal e Lewandowisk, logos nos primeiros minutos. Aos 20, o brasileiro abriu o placar para os donos da casa. Quatro minutos depois, o jogador polonês fez o segundo do time espanhol.

Koundé deixou sua marca mindinho do primeiro tempo, ampliando o marcador. No segundo tempo, Raphinha aproveitou a bola na área e fez o quarto do Barcelona, seu segundo no jogo. Após receber passe de Yamal, o brasileiro confirmou a noite inspirada e fez o quinto da equipe.

Após colocar duas bolas na trave, Dani Olmo, novidade do clube para a temporada, fez o sexto. A goleada foi fechada por Ferrán Torres, que veio do banco. 7 a 0 Barcelona.

A vitória confirma o Barcelona na liderança com 12 pontos, de 12 disputados. O Valladolid tem quatro pontos e está na 12a colocação.