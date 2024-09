Desvantagem do Bahia em mata-mata: histórico revela desafios

Time do Bahia durante minuto de silêncio antes do jogo contra o Flamengo, na última quarta-feira, 28 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Apesar da derrota frustrante nos primeiros 90 minutos das quartas de final da Copa do Brasil, o discurso endossado por jogadores e comissão técnica do Esporte Clube Bahia é de que é possível reverter o cenário. Com o jogo da volta marcado para o dia 12 de setembro, no Maracanã, o Esquadrão precisará realizar um feito alcançado apenas uma vez na história do clube caso queira chegar às semifinais do torneio.

Considerando somente competições oficiais regionais, nacionais ou continentais, a única vez que o Tricolor de Aço conseguiu avançar de fase após perder o primeiro jogo de uma partida mata-mata, dentro de casa, aconteceu há apenas três anos atrás, quando derrotou o Ceará na final da Copa do Nordeste, revertendo a derrota em Pituaçu e conquistando o título nos pênaltis.

Fora a superação contra o Ceará, o Esquadrão já enfrentou o cenário atual do duelo contra o Flamengo (Derrota em casa no primeiro jogo de confronto eliminatório) outras 11 vezes na história, e acabou eliminado em todas as ocasiões. Confira o retrospecto tricolor:

Quartas de final da Copa do Brasil 1989 - Grêmio - 0 x 2 em casa; 0 x 1 fora.

Quartas de final do Brasileiro de 1994 - Palmeiras - 1 x 2 em casa; 1 x 2 fora.

Final da Copa do Nordeste de 1997 - Vitória - 0 x 3 em casa; 2 x 1 fora.

Oitavas de final da Copa do Brasil de 2000 - Flamengo - 1 x 3 em casa; 1 x 1 fora.

Quartas de final da Copa do Brasil de 2012 - Grêmio - 1 x 2 em casa; 0 x 2 fora.

Segunda fase da Sul-Americana de 2012 - São Paulo - 0 x 2 em casa; 0 x 2 fora.

Final da Copa do Nordeste de 2015 - Ceará - 0 x 1 em casa; 1 x 2 fora.

Quartas de final da Sul-Americana de 2018 - Athletico-PR - 0 x 1 em casa; 1 x 0 fora.

Primeira fase da Sul-Americana de 2019 - Liverpool-URU - 0 x 1 em casa; 0 x 0 fora.

Quartas de final da Sul-Americana de 2020 - Defensa Y Justicia - 2 x 3 em casa; 0 x 1 fora.

Oitavas de final da Copa do Brasil de 2022 - Athletico-PR - 1 x 2 em casa; 1 x 2 fora.

Confiança na classificação

No entanto, mesmo com o cenário desanimador, o elenco azul, vermelho e branco demonstra confiança na classificação dentro do Maracanã. Logo após o apito final, Jean Lucas destacou que não tem nada perdido: “São dois jogos e temos mais 90 minutos no Rio de Janeiro”.

Outro que declarou acreditar no resultado foi Caio Alexandre, que durante sua aparição na zona mista, afirmou que o Bahia terá de fazer um jogo excelente para conquistar a classificação. "Todos nós acreditamos. Ainda é possível. Tivemos um resultado ruim, mas é completamente possível reverter essa situação”, garantiu.

Além dos atletas, Rogério Ceni projetou o segundo duelo contra o Flamengo e ponderou: “onde está escrito que é impossível?”.