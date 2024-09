"Não tem nada perdido", declara Jean Lucas após derrota para o Fla

MAIS 90 MINUTOS NO MARACA

Jean Lucas, meio-campista do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Nos primeiros 90 minutos das quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia até que tentou, mas não conseguiu superar o Flamengo e saiu derrotado dentro de casa, na Arena Fonte Nova. Apesar de uma superioridade no jogo, o gol marcado por Bruno Henrique, logo no comecinho da etapa final, freou o ímpeto azul, vermelho e branco, que não conseguiu reagir.

Após o apito final, o meio-campista Jean Lucas concedeu entrevista ao Sportv e falou sobre o jogo: “No primeiro tempo tivemos um grande controle da posse de bola, mas acho que faltou a gente finalizar mais. No segundo tempo também tivemos chances, inclusive ali comigo e o goleiro estava ligado”.

Leia mais:

>> Vídeo: Tricolores apoiam jogadores do Bahia em concentração

>> Dois Tiagos: tricolor e rubro-negro garantem resenha saudável na Fonte

Ainda durante a entrevista, o camisa 6 destacou que o confronto segue em aberto e que o clube carioca aproveitou bem a oportunidade: “Eles tiveram a chance do escanteio e nada mais. Não tem nada perdido. São dois jogos e temos mais 90 minutos no Rio de Janeiro”.



“Claro que o torcedor fica triste por nós não termos conquistado o resultado aqui, mas agora é descansar durante a semana e depois refletir, para podermos fazer um grande jogo no Maracanã”, afirmou Jean Lucas.