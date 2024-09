Bahia perde a primeira para o Flamengo e decide a vaga no Maracanã

Lucho Rodriguez lamenta gol perdido no fim do jogo - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O primeiro jogo do duelo mais esperado das quartas de final da Copa do Brasil de 2024 foi realizado na noite desta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova. Com mais de 45 mil torcedores presentes no estádio, Bahia e Flamengo protagonizaram uma partida de gente grande.

Apesar do fator casa jogando a seu favor, o Tricolor de Aço não conseguiu vencer o Flamengo. Após um grande primeiro tempo da equipe comandada por Rogério Ceni, o segundo tempo veio como um banho de água fria. Isso porque Bruno Henrique abriu o placar e garantiu a vitória rubro-negra, por 1 a 0, que leva a vantagem para o Rio de Janeiro.

Primeiro tempo

Duas das melhores equipes do futebol brasileiro na atual temporada, Bahia e Flamengo fizeram um jogo equilibrado nos primeiros minutos do duelo. Mesmo sem nenhuma grande chance criada, o Esquadrão, jogando em casa, teve um leve domínio das ações, mas ainda era uma partida muito estudada por ambos os lados.

Após muita análise de jogo e uma grande pressão territorial imposta pela equipe comandada por Rogério Ceni, Éverton Ribeiro foi o responsável pela primeira finalização perigosa do jogo. Por volta dos 30 minutos da etapa inicial, Thaciano pressionou a saída do lateral-direito Varela e a bola sobrou com Jean Lucas, que limpou o lance e tocou para o camisa 10 tricolor na entrada da área. Na hora do chute, o capitão não acertou a pontaria e a bola passou à esquerda do goleiro Matheus Cunha.



Já aos 44 do primeiro tempo, depois de bobeada da defesa azul, vermelha e branca, Luiz Henrique criou boa oportunidade pelo lado esquerdo. O camisa 7 agrediu a linha de fundo e tocou para Gerson finalizar de dentro da área, mas o zagueiro Kanu apareceu de última hora para bloquear a finalização rubro-negra.

Segundo tempo

Logo no início da segunda etapa, um gol para frear o ímpeto tricolor. Em cobrança de escanteio, Bruno Henrique subiu no segundo andar e testou a bola para o fundo das redes, inaugurando o placar na Arena Fonte Nova, aos 4 minutos de jogo, para tristeza da torcida azul, vermelha e branca, e felicidade dos 4 mil rubro-negros presentes.

Apesar do gol no comecinho da etapa final, a equipe comandada por Rogério Ceni ainda tinha muito tempo para tentar igualar o marcador, e com isso, partiu para cima. Dentro da grande área, Éverton Ribeiro encontrou Jean Lucas, que clareou a jogada e finalizou cara a cara com o goleiro, mas Matheus Cunha impediu o gol de empate tricolor.

Após um longo período de poucas emoções, já nos acréscimos da partida, o Esquadrão teve boa oportunidade de empatar o jogo, mas a bola foi para fora. Em grande cruzamento de Luciano Juba, Lucho Rodríguez cabeceou e mandou por cima da meta defendida por Matheus Cunha.

Próximo jogo

O Bahia volta à campo neste domingo, 1, contra o Red Bull Bragantino, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em duelo que pode garantir a 12ª vitória da equipe no Brasileirão, mesmo número de triunfos que conquistou em toda a edição do Campeonato Brasileiro de 2023, mas com 13 jogos a menos.