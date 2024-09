28/08/2024 às 21:15 - há XX semanas | Autor: Da Redação COPA DO BRASIL Vídeo: Tricolores apoiam jogadores do Bahia em concentração Tricolores foram até hotel onde a delegação estava hospedada

Torcedores do Bahia fazem festa na chegada do ônibus do Bahia na Arena Fonte Nova, em 2023 - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

A delegação do Bahia foi surpreendida por uma grande festa organizada por seus torcedores antes do importante confronto contra o Flamengo. Na noite desta quarta-feira, 28, vários tricolores se reuniram em frente ao hotel onde o time estava concentrado para apoiar e incentivar os jogadores. Antes do jogo, já na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni destacou a festa da torcida na concentração da equipe e revelou a expectativa para que as arquibancadas estejam no mesmo ritmo. O torcedor fez uma festa bacana no hotel e tenho certeza que na Arena Fonte Nova não será diferente Rogério Ceni - técnico do Bahia Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que a torcida transformou o local em uma verdadeira arquibancada. Assista: O duelo entre Bahia e Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, está marcado para as 21h30 e a expectativa é de Arena Fonte Nova esteja lotada. O jogo de volta será realizado no Maracanã às 21h45 do dia 12 de setembro.



