Dois Tiagos: tricolor e rubro-negro garantem resenha saudável na Fonte

Tiago Rodrigues e Tiago Santos, amigos na Arena Fonte Nova - Foto: Bruno Dias / Portal MASSA!

Amigos e adversários. Tiago Rodrigues, torcedor do Flamengo, e Tiago Santos, torcedor do Bahia, dão aula de como conviver da maneira adequada mesmo estando próximos de uma decisão de Copa do Brasil, entre tricolores e rubro-negros, na noite desta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova.

"É de boa, com respeito, com cumplicidade e tal, amizade, a gente vai de boa", garantiu Tiago Rodrigues. "São dois times grandes, agora no mesmo nível. E eu já falei com ele que ano que vem vai ser Bahia e Flamengo, na Libertadores, aqui. Mas o clima saudável e na paz", declarou o baiano.

Devido ao futebol apresentado pelas duas equipes durante a temporada, muito se fala sobre o confronto de hoje ser uma final antecipada. A tese, portanto, é aprovada pelo carioca.

"Eu acho que é uma final antecipada, tem tudo para ser dois jogos bons. Eu vou ver o primeiro aqui e vou estar no Rio, no segundo jogo. Vou ver o segundo jogo no Maracanã", frisou.