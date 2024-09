Carioca flamenguista na Fonte dispara: "Everton nem bola joga"

COPA DO BRASIL

Torcida do Flamengo nos arredores da Arena Fonte Nova - Foto: Bruno Dias | Ag. A TARDE

O carioca Manoel Trigo, de 42 anos, desembarcou na tarde desta quarta-feira, 28, em Salvador, só para acompanhar o duelo entre Bahia e Flamengo, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Brasil. De acordo com o torcedor rubro-negro, o atual camisa 10 do Esquadrão, Everton Ribeiro, não tem mais futebol.

Everton Ribeiro nem bola joga. Já saiu [do Flamengo] porque estava sem Manoel Trigo - torcedor do Flamengo

Com a confiança lá em cima, ele não correu da responsabilidade e palpitou. "Eu acho que hoje o placar é 2 a 0 para o Flamengo, um gol do De La Cruz e outro do Luiz Araújo", finalizou.