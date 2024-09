Flamenguistas descartam lei do ex do Bahia: "Não vai jogar nada hoje"

Movimento rubro-negro na área externa da Fonte Nova - Foto: Bruno Dias / Portal MASSA!

Amigas e flamenguistas, a baiana Larissa Chaves, de 31 anos, e a carioca Thialia dos Santos, de 36 anos, descartam qualquer possibilidade da lei do ex, por parte do Bahia, no confronto desta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

"Totói falou que o papai dele não vai jogar nada hoje. Hoje é aniversário do Totói, o presente é esse, vitória do Flamengo", destacou Larissa, apoiada pela amiga.

Leia mais:

>> Carioca flamenguista na Fonte dispara: "Everton nem bola joga"

>> Torcida do Bahia confia em vantagem contra o Flamengo: "3 a 0"

O atual camisa 10 do Bahia é ídolo do clube carioca, mas perdeu espaço na última temporada e foi contratado pelo Tricolor de Aço.

"Nasci em Flamengo, todo mundo lá é Flamengo. E eu falo assim, você já viu? Amar quem você não conhece? Eu só conheço o Flamengo", completou.

Thialia e Larissa, na área externa da Fonte Nova | Foto: Bruno Dias / Portal MASSA!

Thialia, por sua vez, deu a ideia em relação ao placar que, de acordo com ela, é modesto. "2x0 fora o apavoro. vamos respeitar o Bahia na casa dele, né? A gente é um visitante educado, na nossa casa a gente faz a festa", finalizou.