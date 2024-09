Torcida do Bahia confia em vantagem contra o Flamengo: "3 a 0"

Helvecio Lopes (à esq.) e Pablo Rodrigo - Foto: Bruno Dias | Ag. A TARDE

O clima é de decisão nos arredores da Arena Fonte Nova antes do primeiro dos dois jogos entre Bahia e Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 28, o duelo é em Salvador e a torcida do tricolor está confiante que a equipe comandada por Rogério Ceni vai sair em vantagem.

Pablo Rodrigo, 41, refutou os torcedores adversários que disseram que Everton Ribeiro, camisa 10 do Bahia, não joga mais bola. Para ele, isso é opinião de quem não entende de futebol.

“Isso aí é a mídia sulista, que não sabe o que é futebol, fica voltada para o eixo Rio e São Paulo. Eles não admitem perder um jogador para o Bahia, eles não admitem o Palmeiras não conseguir levar um jogador do Bahia e ficam inventando todo esse contexto, uma mídia de merd*. Não sei se ele vai fazer gol, porque ele é bem distribuidor, mas com certeza a gente sai com um triunfo de 3 a 0”, atacou o torcedor tricolor.

Igualmente confiante, Helvecio Lopes, 61, foi mais incisivo ao revelar suas expectativas para o confronto.

Meu sentimento é que a gente destrua o Flamengo. Nosso time é muito melhor que o Flamengo e nós vamos ganhar o jogo hoje. 3 a 0 Helvecio Lopes - torcedor do Bahia

Nem mesmo os tabus existentes são capazes de abalar a confiança da dupla de tricolores. O Bahia nunca passou das quartas de final da Copa do Brasil e Rogério Ceni, como treinador, nunca conseguiu vencer o Flamengo.



“Tabus estão aí para serem quebrados. O Flamengo tem um time bom, mas está desfalcado. O Bahia hoje joga de igual para igual com todos os times. Hoje o Bahia tem mais dificuldade em jogar com times menores do que com times que vêm pra cima. Se vier para cima a gente vai brocar. Estou muito confiante nesse título da Copa do Brasil”, complementou Pablo.

O duelo entre Bahia e Flamengo está marcado para as 21h30 e a expectativa é de Arena Fonte Nova lotada.