Copa do Brasil: Flamengo terá um reforço disponível para pegar o Bahia

Um dos reforços do Flamengo, Michael pode ser titular contra o Bahia pela Copa do Brasil - Foto: Divulgação / Flamengo

Bahia e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 21h30, na Arena Fonte Nova, fazendo o primeiro jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2024. O adversário do Esquadrão de Aço terá apenas um dos quatro novos reforços à disposição para o confronto de logo mais.

O atacante Michael, que estava no Al Hilal da Arábia Saudita na última temporada, foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o registro nacional de jogadores e estará disponível para o técnico Tite para enfrentar o Esquadrão.

O clube carioca acertou as contratações do lateral-esquerdo Alex Sandro, do meio-campista Carlos Alcaraz e do atacante Gonzalo Plata. Os três só poderão atuar pela Copa do Brasil caso o Flamengo se classifique para as semifinais, já que o prazo de inscrições termina hoje.

Ex-jogador da seleção brasileira, Alex Sandro estava na Juventus, da Itália. Ex-Southampton-ING, Alcaraz custou 18 milhões de euros, o equivalente a R$ 112 milhões convertidos na nossa moeda. Já a aquisição de Plata custou 3,65 milhões de euros, cerca de R$ 22,65 milhões.