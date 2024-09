Copa do Brasil: Bahia e Flamengo farão terceiro confronto no torneio

- Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Duas das principais equipes do país na atualidade, Bahia e Flamengo prometem fazer um jogão nesta quarta-feira, 28, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Este será o terceiro embate entre os clubes no maior torneio de clubes do país.

Retrospecto negativo: O Esquadrão de Aço nunca venceu o Flamengo pela Copa do Brasil



Relembre os jogos entre Bahia x Flamengo pela Copa do Brasil

O primeiro encontro dos times na Copa do Brasil foi há 34 anos, na temporada 1990, também pelas quartas de final. O primeiro jogo os cariocas venceram pelo placar mínimo, gol de Aílton, em confronto realizado no Estádio Municipal de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

No segundo jogo, empate por 1 a 1 na Fonte Nova, em Salvador. Os gols foram marcados por Zinho para o rubro-negro e Luiz Fernando para o Esquadrão.

Dez anos depois, baianos e cariocas faziam seu segundo embate pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, na Fonte Nova, o Fla venceu por 3 a 1, com gols de Fábio Baiano, Tuta e Lúcio. O meia Jorge Wagner descontou para o Tricolor de Aço.

No jogo de volta, no Maracanã, o Bahia começou na frente com o lateral-esquerdo Jeferson. O Flamengo empatou na sequência com o centroavante Tuta.