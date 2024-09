Luis Suárez lamenta morte de Juan Izquierdo: ‘Que em paz descanse’

Suárez e Izquierdo foram companheiros no Nacional em 2022. - Foto: Divulgação / Nacional

O atacante Luis Suárez, do Inter Miami, lamentou a morte de Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional que sofreu mal súbito diante do São Paulo. Em postagem nas redes sociais, o centroavante desejou força aos familiares e amigos. Os dois foram companheiros no clube uruguaio em 2022.

“Dor, tristeza, difícil de explicar. Que em paz descanse, e muita força para sua sua família e amigos”, publicou Suárez.

Suárez começou a carreira no Nacional, clube que Izquierdo defendia. O atacante retornou ao Decano em 2022, e foi companheiro do zagueiro. O jogador de 27 anos teve parada cardíaca por conta de uma arritmia e desmaiou em campo durante a partida contra o São Paulo, válida pela Libertadores da América.

O uruguaio teve uma piora em seu quadro de saúde no último domingo, 25, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein.