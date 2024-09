Morre zagueiro uruguaio que passou mal em jogo contra o São Paulo

Juan Manuel Izquierdo tinha 27 anos e era jogador do Nacional do Uruguai - Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP

O zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU, morreu na noite desta terça-feira, 27, em São Paulo. O atleta uruguaio teve uma arritimia cardíaca e desmaiou em campo durante a partida contra o São Paulo, válida pela Libertadores da América. Ele deixa esposa e dois filhos, sendo uma de oito anos e o outro recém-nascido com apenas oito dias de vida.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



Todo Nacional está de luto por…

Izquierdo caiu sozinho aos 39 minutos do segundo tempo no Morumbis. Ele foi imediatamente direcionado a uma ambulância e encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein. O atleta ainda teve uma parada cardíaca no momento que saía do estádio e foi reanimado pela equipe médica.

Internado desde a última quinta-feira, 21, Izquierdo apresentou uma piora no quadro clínico, onde teve uma progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. Ele estava dependente de ventilação mecânica, de acordo com um dos comunicados da unidade de saúde.

No boletim médico do último domingo, 25, o quadro de saúde do jogador tinha piorado e que seguia "sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica".

No dia seguinte, durante entrevista a uma emissora de rádio uruguaia, o secretário de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, revelou que Juan Manuel Izquierdo já tinha sido diagnosticado com arritmia cardíaca em 2014, quando tinha 17 anos.

No último boletim médico, o Hospital informou que "O paciente Juan Manuel Izquierdo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva desde o dia 22 de agosto, às 20h55, dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico."

Juan Manuel Izquierdo tinha 27 anos e basicamente fez carreira no futebol uruguaio, onde se profissionalizou no Cerro, em 2017. Ele passou por Peñarol e Montevideo Wanderers, Liverpool de Montevideo e por último o tradicional Nacional, onde atuou em 2022 e 2024. Izquierdo teve uma experiência internacional no Atlético San Luis, do México.