'Dano cerebral': estado de Izquierdo é praticamente irreversível

O estado de saúde do zagueiro Izquierdo, do Nacional do Uruguai, é praticamente irreversível. A informação foi divulgada pela cônsul uruguaia Marta Echarte que visitou o atleta no hospital Israelita Albert Einstein nesta segunda-feira, 26.

O jogador uruguaio está internado na UTI do local desde a última quinta-feira, 22, quando passou mal durante o jogo contra o São Paulo, pela Libertadores.

"Estivemos com o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, e a família de Juan Izquierdo. A situação é muito delicada, praticamente irreversível e estamos aguardando para ver o que vai acontecer nas próximas 48 horas. O dano cerebral é o que mais nos preocupa agora. Falamos com os médicos e no início era um problema cardíaco, uma arritmia cardíaca, mas depois complicou e houve progressão e envolvimento cerebral, é o que relata o relatório médico. Agora eles estão dando assistência respiratória a ele", disse Marta Echarte à rádio Sport 890, do Uruguai.

Izquierdo tem estado neurológico crítico, segundo o boletim médico desta segunda-feira, 26. O zagueiro segue respirando por meio de ventilação mecânica.

O jogador apresentou "progressão do comprometimento cerebral" após exames realizados no último domingo. Ele também teve aumento da pressão intracraniana.

Izquierdo teve uma arritmia seguida de parada cardíaca na quinta. O defensor caiu sozinho no gramado do MorumBis durante a partida. Ele foi atendido por médicos dos dois times no campo e deixou o estádio de ambulância.

O defensor precisou ser reanimado. O atleta chegou ao hospital em parada cardíaca, e manobras de ressuscitação foram feitas. Um desfibrilador também foi usado.