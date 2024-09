Jogador do São Paulo se oferece para arcar com despesas de Izquierdo

Jogadores do São Paulo posam com camisa em homenagem a Juan Izquierdo - Foto: Divulgação | SPFC

O atacante Jonathan Calleri passou em branco diante do Vitória neste domingo, 25, mas marcou um golaço fora de campo. O argentino do São Paulo ofereceu seu cartão de crédito a Fernando Brusco, dirigente do Nacional-URU, para arcar com os custos da internação do zagueiro Juan Izquierdo no Hospital Albert Einstein. A informação é do jornalista uruguaio Juan Pablo Romero.

Leia mais:

>> Vitória volta a jogar mal e perde do time misto do São Paulo

>> Com ajuda do Bahia, Fortaleza assume liderança do Brasileirão

Romero está cobrindo a situação do jogador uruguaio, que sofreu uma arritmia cardíaca no jogo contra o São Paulo, no Morumbis, pela Libertadores, no última quinta-feira, 22. O atleta foi amparado e atendido pela ambulância que fica disponível no estádio e segue na UTI desde então.

Na noite deste domingo o Nacional-URU divulgou um boletim médico informando que o jogador teve uma piora em seu quadro de saúde. Calleri, ao lado do companheiro Michel Araújo, visitaram o hotel onde os jogadores da equipe uruguaia estavam para buscar informações e oferecer apoio.