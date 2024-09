Brasil possui a 2ª maior delegação de atletas da Paralímpiada de Paris

Delegação brasileira possui 255 paratletas - Foto: Douglas Magno / AFP

Com um recorde de participação, o Brasil está pronto para brilhar na edição internacional dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, que se inicia na próxima quarta-feira, 28. A cerimônia de abertura está marcada para às 15h (horário de Brasília), e o país chega com a segunda maior delegação do evento, contando com 255 atletas com deficiência.

A China lidera a lista de maiores delegações com um total de 280 atletas, enquanto o Brasil ocupa a segunda posição. A França, país-sede, segue na terceira colocação com 239 competidores. Os Estados Unidos estão em quarto lugar com 225 atletas, e a Grã-Bretanha fecha o top-5 com 201 representantes.



A edição de Paris-2024 é histórica não só pela quantidade de atletas, mas também pela presença feminina. A delegação brasileira é composta por 138 homens e 117 mulheres, marcando um recorde para o Brasil tanto em termos absolutos quanto percentuais, com as mulheres representando 45% do total da equipe. Este é também o maior contingente feminino da história das Paralimpíadas, com 1.983 atletas mulheres.

O evento contará com 4.400 atletas de 170 delegações, incluindo 168 nações, além da Equipe Paralímpica de Refugiados e da Equipe Neutra, formada por atletas russos e bielorrussos que ainda enfrentam sanções devido ao conflito na Ucrânia.