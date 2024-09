Akio e Raicca Ventura mostram manobras de skate para Lula no Planalto

Reprodução - Foto: Reprodução

Augusto Akio e Raicca Ventura, dois dos skatistas que representaram o Brasil nas Olimpíadas de Paris em 2024 foram até o Palácio do Planalto, em Brasília, onde se encontraram com o presidente Lula (PT) e mostraram algumas manobras da modalidade.

"Nossos skatistas Augusto Akio e Raicca Ventura mostraram algumas manobras para o presidente Lula durante a visita ao Palácio do Planalto nesta segunda-feira. Que resenha", publicou o perfil do Time Brasil no X, antigo Twitter, nesta terça-feira, 27.

No vídeo é possível ver Augusto Akio fazendo malabares, uma de suas marcas registradas.

A performance rendeu aplausos de Lula, da primeira-dama Janja e de outras autoridades presentes. Assista: