É BRONZE! Augusto Akio faz grande volta e garante pódio no skate park

Augusto Akio fez 3ª melhor volta do skate park - Foto: Luiza Moraes/COB

O Brasil garantiu mais uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024! No skate park, o brasileiro Augusto Akio fez a 3ª melhor volta da final e garantiu o bronze ao somar 91.85. Além dele, Pedro Barros também fez bonito, ficando na 4ª colocação, somando 91.65; Luigi Cini foi o sétimo, com 76.89. O ouro ficou com o australiano Keegan Palmer, com 93.11, seguido de Tom Schaar, com 93.23.

Na classificatória, o medalhista ficou na oitava e última colocação, sendo o primeiro a descer para fazer a volta. Nas duas primeiras tentativas, o 'Japinha' acabou sofrendo com a queda e não conseguiu fazer grande nota. Entretanto, na hora do tudo ou nada. Akio fez uma grande nota e conquistou a nota do bronze.

Vale lembrar que, na edição de Tóquio-2020, primeira vez do skate, o Time Brasil também teve um atleta no pódio. Na ocasião, Pedro Barros foi medalhista de prata, só ficando atrás de Keegan Palmer, que conquistou o bicampeonato.

Vale lembrar que esta é a segunda medalha do Brasil no skate. Na categoria street, Rayssa Leal ficou com a medalha de bronze, o seu segundo pódio olímpico, tendo em vista que ficou com a prata em Tóquio.