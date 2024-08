Decisiva contra a Espanha, Portilho projeta final: "Vai ser histórico"

Gabi Portilho comemorando gol - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção feminina de futebol está na final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A vitória avassaladora por 4x2 sobre a Espanha nesta terça-feira, 6, teve um grande nome: Gabi Portilho. A atacante, que já havia decidido as quartas de final, fez mais um grande jogo, com um gol e uma assistência.

Após o resultado, a camisa 18 avaliou o caminho da amarelinha até chegar na decisão e destacou a força do grupo, afirmando a capacidade de vencer mais um jogo.

“Desde o começo da competição a gente só pegou o pedreira. Foram seleções muito fortes, que estão acima de nós no ranking da FIFA, mas fomos passando. Agora estamos na final e vem os Estados Unidos. Mas ganhamos da França dentro de casa, ganhamos da Espanha que é atual campeã do mundo e mostramos nossa força, a gente é capaz”, disse Portilho.

O confronto será contra os Estados Unidos, algoz do Brasil quando o assunto é Olimpíadas. Em 2004 e 2008, o Brasil acabou batendo na trave, perdendo para as norte-americanas na final e ficando com a trave. Desta vez, no entanto, Gabi Portilho tem outros planos, projetando fazer história.



“Vamos gigantes para essa final, a gente sabe da qualidade da equipe dos Estados Unidos, mas também sabemos do que a gente é capaz. Ainda teremos a Marta de volta e vai ser lindo e histórico”, finalizou a atacante.