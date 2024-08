Brasil vence a Espanha e vai à final das Olimpíadas após 16 anos

- Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Finalistas!! A Seleção Brasileira de futebol feminino está na final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Contra a Espanha, atual campeã do mundo, o Brasil fez um jogo perfeito, sem dar espaço para as adversárias e, apesar das grandes chances perdidas, também conseguiu converter no placar. Os gols foram marcados por Paredes (contra), Gabi Portilho, Adriana e Kerolin.

O resultado coloca a equipe na final da competição após 16 anos. A última vez que isso ocorreu foi em Pequim-2008, quando foi à decisão contra os Estados Unidos e acabaram perdendo por 1x0 na prorrogação. Coincidentemente, a final desta edição será igual. A chance de revanche será no sábado, 10, às 12h.

No duelo, o Brasil começou melhor, levando vantagem logo aos 6 minutos, quando a goleira espanhola chutou contra a Paredes e marcou contra. O gol colocou a pressão na Espanha, que não jogou um futebol de campeã do mundo e sofreu com o Brasil, que criava boas chances de gol. Na reta final do primeiro, com a pressão grande sobre as espanholas, Gabi Portilho se aproveitou do erro defensivo e chegou livre na grande área, deixando a goleira adversária pelo caminho e ampliando o placar.

No segundo tempo, a Seleção Brasileira manteve a energia no alto, conseguindo continuar com a pressão e a bola no pé. Desta maneira, apesar dos gols perdidos, o Brasil aumentou a vantagem aos 25 minutos do segundo tempo, quando Adriana finalizou na trave e a bola voltou para Portilho, que deu um belo passe para a camisa 9 deixar a nação brasileira em festa.

Na reta final, a Espanha diminuiu a desvantagem com Salma Paralluelo. Entretanto, aos 45 do segundo tempo, Kerolin consagrou a vitória, chegando livre contra a goleira espanhola e chutando fraquinho por baixo das pernas. Com 15 minutos de acréscimos, Paralluelo voltou a balançar as redes, mas não tirou a vitória da amarelinha, que confirmou a sua vaga na final.