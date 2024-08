Contra dupla n°1 do mundo, Evandro e Arthur são eliminados

- Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Pelas quartas de final do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a dupla Evandro e Arthur foi eliminada. Contra os líderes do ranking, Ahman e Hellvid, da Suécia, os brasileiros perderam por 2 sets a 0, com parciais de 17/21 e 16/21. Até o momento, os representantes do Time Brasil estavam invictos, sem perder sets e jogos.

Durante a competição, Evandro e Arthur fizeram uma campanha irretocável, sem sofrer e vencendo com tranquilidade quase todos os jogos. Nesta terça-feira, no entanto, não conseguiram sobressair contra a melhor dupla do mundo, que aproveitaram os espaços e fizeram uma grande atuação.

Ahman e Hellvid também contaram com alguns erros não forçados dos adversários, que até tiveram boas sequências no duelo, mas não conseguiram diminuir a vantagem imposta. Com a pressão, Evandro e Arthur também demonstraram nervosismo nos momentos decisivos.

Esta foi a primeira edição da dupla brasileira jogando junta na competição, chegando nas quartas de final, mas não conseguindo brigar pelo pódio. Agora, o Time Brasil só conta com Duda e Ana Patrícia, líderes do ranking, na busca pela medalha de ouro.