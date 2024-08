Michelle Obama exalta reverência à Rebeca Andrade no pódio

Na segunda-feira, 5, Rebeca Andrade venceu a prova do solo, com 14.166 pontos - Foto: Reprodução | X

A ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, não pôde deixar de demonstrar o quanto ficou feliz com o pódio na ginástica olímpica, que consagrou Rebeca Andrade à campeã olímpica no solo em Paris 2024. No Twitter, a advogada norte-americana postou uma foto em que a brasileira é reverenciada por Simone Biles e Jordan Chiles.

I’m still not over this beautiful moment of sisterhood and sportsmanship! You can just feel the love shining through these ladies. Congrats Rebeca, Jordan and Simone! ✨ https://t.co/WIQMccUDNK — Michelle Obama (@MichelleObama) August 6, 2024

“Ainda não superei esse momento lindo de espírito esportivo e sororidade. Você pode sentir o amor brilhando através dessas mulheres. Parabéns Rebeca, Jordan e Simone!”, escreveu ela.



A foto da reverência se tornou um dos momentos históricos nas Olimpíadas de Paris 2024. Na segunda-feira, 5, Rebeca Andrade venceu a prova do solo, com 14.166 pontos. As americanas Simone Biles e Jordan Chiles ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

Essa é a quarta medalha da ginasta brasileira de 25 anos na Olimpíada de Paris. Com a medalha de ouro conquistada no salto, Rebeca Andrade se isola como a maior medalhista olímpica do esporte brasileiro. Agora, ela tem seis medalhas (dois ouros, três pratas e um bronze).