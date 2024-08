Viola Davis dá recado especial para Rebeca Andrade após conquista

Viola Davis falou sobre Rebeca Andrade e mandou mensagem em português - Foto: Reprodução | Redes Sociais | COB

Rebeca Andrade é o nome brasileiro do momento. Além dos brasileiros, a ginasta foi exaltada por personalidades de todo o mundo, como foi o caso de Viola Davis.

Em mais uma ocasião, a atriz e produtora norte-americana enalteceu Rebeca, que conquistou a medalha de ouro na final individual do solo nas Olimpíadas de Paris nesta segunda-feira, 5.

A estrela dos cinemas mundiais fez uma postagem, em português, para a ginasta olímpica: "Eu celebro você, Brasil! REBECA! Você é uma luz! This is the most beautiful picture of sportsmanship, respect, and love!".

Com a conquista de hoje, vencendo, inclusive, Simone Biles, Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil.