Famosos comemoram ouro de Rebeca Andrade: “Que emoção”

Conquista da brasileira foi comemorada por alguns famosos - Foto: Alexandre Loureiro | COB

Rebeca Andrade fez história nesta segunda-feira, 5, ao ganhar o tão sonhado ouro e se tornar a atleta brasileira com mais medalhas olímpicas da história.

No último dia da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a ginasta ficou com a melhor pontuação, com 14.166, à frente de Simone Biles, com 14.133, e Jordan Chiles, com 13.766.

A conquista da brasileira foi comemorada por alguns famosos como Fátima Bernardes, Sabrina Sato, Eriberto Leão e Thais Fersoza.

Confira as reações:

Fátima Bernardes

Eriberto Leão

Sabrina Sato



Thais Fersoza