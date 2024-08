É OURO! Rebeca Andrade supera Biles no solo e faz história

Rebeca Andrade é campeã olímpica! - Foto: Gabriel BOUYS | AFP

Com a tão querida medalha de ouro, Rebeca Andrade se tornou a atleta brasileira com mais medalhas olímpicas da história. No último dia da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a ginasta garantiu mais uma medalha ao seu currículo. Na final do solo, Rebeca ficou com a melhor pontuação, com 14.166, à frente de Simone Biles, com 14.133, e Jordan Chiles, com 13.766.

Na história dos atleltas brasileiros, Rebeca chegou a seis medalhas, superando Torben Grael (dois ouros, uma prata e dois bronzes) e Robert Scheidt (dois ouros, duas pratas e um bronze), ambos com cinco.

A brasileira encerrou a participação olímpica com quatro medalhas, bronze nas equipes e mais duas pratas no salto e no individual geral. Na edição de Tóquio-2020, Rebeca conquistou as suas primeiras medalhas, um ouro no salto e prata no individual geral.



Ao som de Beyonce e 'Movimento da Sanfoninha', a brasileira fez uma apresentação de solo perfeita, quase sem erros e com uma graciosidade sem igual. A norte-americana, por sua vez, teve dois erros, pisando fora da área estipulada e sofrendo com descontos na nota final.

Na edição, esta foi a 4ª vez que as grandes ginastas da edição dividiram o pódio, assim aconteceu nas equipes, no individual, no salto e, agora, no solo.