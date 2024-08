Destaque no vôlei, Rosamaria brilha nas redes sociais; veja fotos

Rosamaria é um dos destaques da seleção de vôlei feminina - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Rosamaria, jogadora da seleção brasileira de vôlei, tornou-se um fenômeno nas redes sociais e vem sendo um dos principais destaques da equipe brasileira nas Olimpíadas de Paris.

Uma foto histórica de Bruninho e Rosamaria, tirada em 2004, foi resgatada pelo portal iBahia, trazendo à tona memórias de duas promissoras estrelas do esporte brasileiro.

Rosamaria e Bruninho na primeira foto; atleta tinha 10 anos na época da foto | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Naquela época, a jovem Rosamaria ainda não imaginava que se tornaria uma das principais referências do vôlei nacional. Enquanto isso, Bruninho, filho do lendário técnico Bernardinho, já demonstrava seu talento jogando pelo Unisul, um clube de Santa Catarina que não existe mais.



Nascida em Nova Trento, Santa Catarina, Rosamaria iniciou sua jornada no vôlei aos 8 anos, ainda em sua cidade natal. Aos 15 anos, integrou a Seleção Brasileira Infanto-Juvenil, conquistando o Campeonato Sul-Americano em 2010.

Desde então, sua carreira não parou de crescer. Em 2011, disputou o Mundial Infanto-Juvenil em Ancara, ficando em 6º lugar com a seleção. Em 2012, foi ouro no Campeonato Sul-Americano Juvenil e bronze no Mundial Juvenil.

Rosamaria passou dois anos defendendo a equipe do São Caetano, onde chamou a atenção do técnico José Roberto Guimarães e se transferiu para o Campinas. Após o fim do projeto, jogou uma temporada pelo Pinheiros, o que a levou a sua primeira convocação para a seleção principal.

| Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em seguida, Rosamaria assinou com o Minas Tênis Clube, onde jogou por três temporadas. Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015, conquistou sua primeira medalha com o time principal do Brasil. No mesmo ano, foi campeã e eleita a melhor jogadora do Mundial Sub-23 com a seleção brasileira.



Ao longo dos anos, Rosamaria continuou colecionando títulos, mas sua primeira experiência olímpica veio em 2021, em Tóquio, onde o Brasil conquistou a medalha de prata com sua importante participação.

Além de suas habilidades em quadra, Rosamaria também se tornou uma musa do vôlei, reconhecida por sua beleza e expressividade. Nas redes sociais, ela é sempre um dos nomes mais comentados, consolidando-se como uma figura influente tanto dentro quanto fora das quadras.