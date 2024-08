Presidente Lula parabeniza Rebeca após ouro: "Nossa maior medalhista"

- Foto: Ricardo Stuckert/PR

A brasileira Rebeca Andrade foi campeã da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na manhã desta segunda-feira, 5. Na final do solo, a ginasta superou Simone Biles e Jordan Chiles, conquistando a sua segunda medalha olímpica e o 6° pódio, única atleta do país com esses números. Contente pelo resultado, o Presidente Lula parabenizou a atleta através das suas redes sociais.

"Estou no Chile e acabo de saber do ouro para Rebeca Andrade no solo, sua quarta medalha em Paris. Parabéns para nossa maior medalhista olímpica da história!", escreveu o Presidente.

Rebeca ultrapassou Torben Grael (dois ouros, uma prata e dois bronzes) e Robert Scheidt (dois ouros, duas pratas e um bronze). Além do feito, a brasileira também fez algo nunca antes feito: somou quatro medalhas em uma única edição, deixando o baiano Isaquias Queiroz para trás, que havia conquistado três medalhas no Rio-2016.